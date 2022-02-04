Казахстанский блогер может стать новым "Холостяком" на ТНТ

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

26-летний казахстанец Димаш Адилет может стать героем нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ.

Еще осенью директор телеканала ТНТ Роман Петренко в интервью Teleprogramma.pro заявил, что в новом сезоне "Холостяка" будет два жениха.

"Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк" — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше", - объяснил он.

Имя первого жениха стало известно накануне из Instagram-аккаунта телеканала. Им стал 27-летний Александр Гранков, который учился в МГУ и в лондонском UCL. Юноша занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

"Он молод, успешен, красив и ищет себе девушку, с которой будет счастлив. Ему не важны известность и статусность, он – простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями. Сам Александр говорит о себе: "Я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым", - так описывает мужчину ТНТ.

А вот вторым "холостяком" может стать казахстанский бизнесмен и блогер-миллионник Димаш Адилет, пишет PeopleTalk со ссылкой на собственные источники.

"Нельзя не отметить его сходство с Эдом Вествиком. Чувствуем, этот сезон будет очень интересным", - говорится в публикации издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954565-kazahstanskiy-bloger-mozhet-stat-novym-holostyakom-na-tnt/