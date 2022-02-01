"Сколько раз я еще буду предан": Кайрат Нуртас презентовал грустный трек о раненом сердце

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас порадовал фанатов музыкальной новинкой. Фанаты отметили, что очень долго ждали очередной хит от своего кумира, передает NUR.KZ.

Песня под названием "Жүрегімді аяймын" - это грустное повествование о любви и предательстве.

"О том, что у меня никого нет, я чувствую все 365 дней в году. Сколько раз я еще буду предан, жаль мое сердце", - поется в песне.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что Кайрат - их любимый певец.

"У него душевные песни", "До самого сердца дошло", "Сколько месяцев ждали", "Конечно, самому себя надо пожалеть, иначе никто не пожалеет", - написали они.

А накануне певец поделился философскими мыслями.

"Очень много тех, кто играет роль хороших, все, что я вижу вокруг, скрывают очки", - написал он.

Это натолкнуло подписчиков на мысль о том, что артист переживает личную драму. А некоторые предположили, что это строки из песни.

"Умейте прощать друг друга, жизнь так коротка", "Вы правы, они многое могут скрыть, как и сам человек под своей улыбкой. Но знать никто не будет, что у него на душе", "Это слова из песни, классно", "Все верно написано", "Как красиво сказал", "Нужно время, чтобы вернулись счастливые дни", "Надо учиться прощать", - написали они.

Напомним, мама певца Кайрата Нуртаса была шокирована появившимся в Сети фейком о смерти ее сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954092-skolko-raz-ya-esche-budu-predan-kayrat-nurtas-prezentoval-grustnyy-trek-o-ranenom-serdtse/