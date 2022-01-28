"Хейтеры точно нас будут хейтить": рэпер из США объявил о начале работы со Скриптонитом

Скриптонит. Фото: instagram.com/scrip_fan_group

Рэпер из США Designer заявил, что начинает работу над совместным треком с казахстанским музыкантом Адилем Жалеловым, известным под псевдонимом Скриптонит, передает NUR.KZ.

Такое объявление он сделал в шоу "Американцы слушают русскую музыку", выпуск которого опубликован в Youtube на канале GlebaTV.

Ведущий обратился к Designer с вопросом, когда выйдет его фит со казахстанским музыкантом Скриптонитом, отметив, что люди очень ждут его.

"У меня есть хорошие новости. И плохие тоже есть: хейтеры точно будут нас хейтить после этого. А хорошая в том, что мы со Скриптонитом начинаем работать", - ответил рэпер.

Он пообещал, что совместная работа будет "нереальной", и поблагодарил ведущего шоу за идею совместной работы с Адилем Жалеловым.

Designer. Кадр видео: Youtube/GlebaTV

При этом последнюю на сегодняшний день работу Скриптонита - его англоязычный альбом с Gee Baller "The Genetic Code" - рэпер Designer оценил на "девять из десяти".

"The Genetic Code" стал третьим релизом Скриптонита за минувший год, до этого также вышел его альбом "Свистки и бумажки", а в июле - лонгплей "Плохие привычки", выпущенные совместно с Индаблэком и Qurt.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953490-heytery-tochno-nas-budut-heytit-reper-iz-ssha-obyavil-o-nachale-raboty-so-skriptonitom/