Оксана Самойлова рассказала, откуда у нее средства на постоянные путешествия

Оксана Самойлова с семьей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Известная российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на вопрос, откуда у нее деньги на частые путешествия. Она дала понять, что все дело в мышлении, которое позволяет ей хорошо зарабатывать, передает NUR.KZ.

Сейчас Оксана вместе с Джиганом и их четырьмя детьми отдыхает на Багамах, куда прилетела после отдыха в Мексике и на Мальдивах. Один из подписчиков Самойловой поинтересовался у нее в Instagram, откуда у семьи средства на такие частые поездки к морям и океанам.

В ответ блогерша заявила, что ответ на этот вопрос очевиден.

"Я много зарабатываю. Но что помогает мне постоянно расти, зарабатывать больше и больше с каждым годом? Вот это интересный вопрос. Основное правило моего мышления - получать максимум удовольствия от жизни. Вас должно вдохновлять все, что вы делаете, и все, что вас окружает. Чтобы выйти на новый уровень, у вас должно быть достаточно энергии. А получить ее можно, только кайфуя от жизни, от себя, от своих действий, от своего окружения и так далее", - порассуждала многодетная мать.

Самойлова также призналась, что увлекается психологией и эзотерикой.

"Во мне это откликается и у меня это работает", - заявила Оксана.

Story Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

Напомним, ранее Самойлова пожаловалась на бывшую няню, заявив, что та ее "подставила на большие деньги".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1952803-oksana-samoylova-rasskazala-otkuda-u-nee-sredstva-na-postoyannye-puteshestviya/