"Пусть музыка звучит": Игорь Николаев приурочил премьеру нового клипа к своему 62-летию

Игорь Николаев. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Советский и российский композитор, поэт Игорь Николаев отметил 62-летие. В свой день рождения он представил премьеру нового клипа на песню "Любовь моей жизни", в котором снялась его жена Юлия Проскурякова, передает NUR.KZ.

На своей страничке в Instagram народный артист России Игорь Николаев был лаконичен. Он опубликовал кадры из нового клипа и коротко подписал "62", добавив смайлик в виде тортика. Так композитор презентовал свое новое творение - клип с участием Юлии Проскуряковой.

Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

"Игорек, с днем рождения! Здоровья и вдохновения!!!" - написал в числе первых его друг, композитор Игорь Крутой.

К поздравлениям присоединились Валерия, Зара, Марк Тишман, Ирина Салтыкова, Родион Газманов и другие звезды.

"Пусть музыка звучит! Здоровья вам и всем тем, кто вам дорог!", "Дорогой наш и любимый Игорь Юрьевич! Творите, любите, находите радость в каждом новом дне!", "С днем рождения, любимый маэстро!" - написали подписчики.

Своего супруга в соцсети нежно поздравила и Юлия Проскурякова.

"С днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый!!! Любим. Твоя семья", - написала Юля в Instagram.

Надо отметить, что новый клип пришелся по душе фанатам Николаева. Автором музыки и слов песни "Любовь моей жизни" выступил, как обычно, сам маэстро.

Меломаны отметили, что клип получился очень красивым, а песня берет за душу. Нежная, трогательная мелодия, трепетное признание в любви - все это вызвало восторг фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1951545-pust-muzyka-zvuchit-igor-nikolaev-priurochil-premeru-novogo-klipa-k-svoemu-62-letiyu/