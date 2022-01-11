Трансгендерная актриса впервые стала лауреатом "Золотого глобуса"

Микаэла Джае Родригез. Фото: Amy Sussman/Getty Images

Премия "Золотой глобус" в этом году прошла без традиционной церемонии и онлайн-трансляции. Помимо этого, она запомнилась тем, что впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в сериале" получила трансгендерная актриса.

Информация о победителях 79-го "Золотого глобуса" публиковалась на сайте и в соцсетях премии. На странице в Instagram указано, что Микаэла Джае Родригез названа лучшей актрисой в драматическом сериале. Она сыграла роль медсестры в теледраме "Поза".

Награду в категории "Лучший драматический фильм" получил фильм "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион. Она же победила в номинации "Лучший режиссер кинофильма".

Лучшим сценаристом стал Кеннет Брана за картину "Белфаст".

В категории "Лучшая мужская роль в кинофильме" победил Уилл Смит, сыграв отца в фильме "Король Ричард".

Победу в номинации "Лучшая женская роль в драме" забрала Николь Кидман, снявшись в картине "Быть Рикардо".

Статуэтку за "Лучший иностранный фильм" получила японская драма "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.

В номинации "Лучший фильм – мюзикл или комедия" выиграла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Песня Билли Айлиш No Time To Die для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" стала лучшей оригинальной музыкой к фильму.

Напомним, организаторов престижной кинопремии "Золотой глобус" обвинили в расизме и продажности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1950434-transgendernaya-aktrisa-vpervye-stala-laureatom-zolotogo-globusa/