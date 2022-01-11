"Полгода была в депрессии": Семенович вспомнила, как стала из фигуристки певицей 20 лет назад (видео)

Анна Семенович в 2002 году. Кадр видео: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович вспомнила, как 20 лет назад сменила сферу деятельности, оставив фигурное катание. Артистка показала первый клип, в котором снялась, и рассказала, какое влияние он оказал на ее дальнейшую жизнь, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Семенович завела рубрику "ностальгия".

"Это 2002 год и моя первая попытка начать петь, ровно год назад я закончила свой путь в фигурном катании. Полгода после этого я была в депрессии и не знала, куда мне дальше идти по жизни. Я набрала вес, заедая свое горе, узнала о тусовой московской жизни и только начала понимать, что, если закрывается одна дверь, то обязательно открывается другая.

В тот момент все меня вело на сцену, мой спортивный характер не давал мне покоя, и я буквально била копытом в поисках себя и новой работы", - вспоминает Анна.

Ее на тот момент бойфренд был модным режиссером и после очередного похода в караоке он предложил ей создать свою группу.

"Пела я очень неплохо, и мы активно начали развивать мой новый талант. Нашли двух красоток, спели модную песню, сняли клип на льду и ждали большого успеха. Спасибо моей дорогой подруге и очень знаменитой фигуристке Марии Бутырской за поддержку и роскошное катание в нашем клипе! Спасибо Роме Серову за прекрасную игру в видео и, конечно, спасибо всей команде! И особенно Дане за идею все это создать!" - поблагодарила певица.

По мнению артистки, этот клип интересно посмотреть и спустя 20 лет, хотя большого успеха он Анне не принес.

"Но эта работа меня очень поддержала и придала уверенности в себе для моей дальнейшей карьеры. Я почти каждый день занималась вокалом и сценической речью, именно тогда я поверила в себя и поняла, что смогу! Именно тогда я поняла, что нельзя долго зависать в своей проблеме - надо действовать.

Ну поплачь немного на плече у друга, ну слопай пару раз весь холодильник и вперед. А потом случились "Блестящие" и все понеслось вперед, как снежный ком, который было невозможно остановить! Я благодарна, что не сдалась и не утонула в депрессии после того, как бросила фигурное катание! Вместо этого я нашла новое направление в своей жизни и стала счастливой артисткой", - заявила Семенович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1950373-polgoda-byla-v-depressii-semenovich-vspomnila-kak-stala-iz-figuristki-pevitsey-20-let-nazad-video/