"Будьте смелее": Иманбек снялся в мотивационном видео и рассказал историю своего успеха

Иманбек. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Знаменитый казахстанский диджей Иманбек Зейкенов принял участие в съемках мотивационного видео, в котором рассказал историю своего успеха, передает NUR.KZ.

Иманбек опубликовал новость о новом видео на своей официальной странице в Instagram.

"Каждый из вас прекрасно знает мою историю. Специально для тех, кому нужно поверить в себя, мы сняли очень крутой ролик.

Будьте смелее. Продолжайте движение", - написал музыкант.

Само видео было опубликовано на YouTube-канале "The Walkers".

В кадре, вспоминая трек "Roses", принесший ему популярность, Иманбек сказал, что написал ремикс к оригинальной композиции SAINt JHN всего за 2 с половиной часа, а в итоге получил за него "Грэмми".

"Просто выложил микс в Сеть и забыл про него. А через несколько месяцев он взорвал весь мир", - сказал Иманбек.

Также на видео можно увидеть родной город музыканта - Аксу, а также узнать о том, что все свои первые работы диджей сочинял во время перерывов или после работы - тогда он трудился на железной дороге.

"Приходил после учебы, садился за комп, писал музыку, также после работы на железной дороге. Там было два варианта: либо спать, либо пойти за компом поделать музло", - поведал Зейкенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949618-budte-smelee-imanbek-snyalsya-v-motivatsionnom-video-i-rasskazal-istoriyu-svoego-uspeha/