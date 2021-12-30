Казахстанский певец зажег на шоу Андрея Малахова с песней "Шудың бойында"

Ахан Отыншиев на шоу "Привет, Андрей". Кадр из видео: youtube.com

Казахстанский исполнитель Ахан Отыншиев стал гостем шоу "Привет, Андрей". Он исполнил любимую многими песню "Шудың бойында" и покорил присутствующих в студии, передает NUR.KZ.

Вечернее ток-шоу Малахова "Привет, Андрей" прошло в теплой и дружеской атмосфере. Передача была посвящена песням, которые полюбились зрителям. Гостем телеканала "Россия 1" стал казахстанский певец Ахан Отыншиев.

"Сегодня утром к нам на программу из Казахстана приехал наш герой - Ахан Отыншиев, который сейчас исполнит песню "На берегу Чу". Эту песню сейчас поют миллионы людей во всех странах мира", - представил гостя Андрей.

Под зажигательное исполнение Ахана присутствующие в студии весело станцевали. Отечественный исполнитель поднял настроение зала и, несомненно, телезрителей.

Гость из Казахстана приехал не с пустыми руками. Он подарил ведущему лук и стрелы кочевника - подарок, достойный правителей степи. Малахов отметил, что Отыншиев является настоящей звездой и показал кадры, на которых россиянка с любовью и нежностью исполняет песню "Шудың бойында" на русском языке.

Ахан рассказал, что песня, которую он поет, повествует о любви и надежде. Влюбленные должны были встретиться на берегу реки Шу, однако свидание не состоялось.

Певец отметил, что был обычным парнем, рос в ауле и пас овец. Его отец пророчил сыну судьбу пастуха. Однако талант, переданный от деда, помог Ахану осуществить мечту и появиться на сцене.

90-летний дед Ахана передал Андрею Малахову музыкальный привет, исполнив песню "Мама, милая мама". Запись растрогала зрителей и они ответно спели эту же песню, посвятив свое выступление дедушке из Казахстана. А после исполнили одну из коронных песен легендарной Розы Баглановой "Ах, Самара-городок".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949334-kazahstanskiy-pevets-zazheg-na-shou-andreya-malahova-s-pesney-shudyn-boyynda/