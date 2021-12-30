Звезда сериала "Эмили в Париже" признался, что получил роль благодаря своей красоте

Лукас Браво. Фото: instagram.com/emilyinparis

Французский актер Лукас Браво, сыгравший повара Габриэля в сериале "Эмили в Париже", признался, что получил роль только благодаря своей внешности, передает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

По словам актера, он волнуется, что режиссеры не будут приглашать его играть более драматичных и сложных героев из-за красоты.

"Вы не можете быть одновременно эстетически красивым, умным и обладать душевной глубиной. Я буду продолжать получать роли тупого красавчика. Сложно сломать такой имидж. Я, конечно, не жалуюсь, но такова реальность", – поделился он.

По словам 33-летного Браво, зрительницы сериала объективизируют его, что является обратной стороной популярности актера.

Напомним, в прошлом году Лукас Браво вошел в тройку самых сексуальных мужчин планеты по версии журнала People.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949285-zvezda-seriala-emili-v-parizhe-priznalsya-chto-poluchil-rol-blagodarya-svoey-krasote/