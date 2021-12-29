Сколько стоит пригласить на корпоратив Пугачеву, Урганта, Гагарину и других звезд

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Стало известно, сколько получают за свое выступление на новогодних корпоративах звезды российской эстрады. К примеру, Алла Пугачева за один вечер может заработать 100 тысяч евро, а Лолита Милявская - 1,5 миллиона рублей.

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) рассказали, сколько стоит пригласить на свой вечер российских знаменитостей, сообщает издание Ura.News.

Так, Алла Пугачева получает за свое новогоднее выступление примерно 100 тысяч евро (49 миллионов тенге). Ведущий Иван Ургант готов веселить публику за половину этой суммы (24,6 миллиона тенге).

Вечер с Полиной Гагариной обойдется заказчикам в 60 тысяч евро (около 30 миллионов тенге), с Niletto — от 2 миллионов рублей (около 12 миллионов тенге).

Елка готова спеть на корпоративе за 1,5-2 миллиона рублей (8,9-12 миллионов тенге), Лолита Милявская — от 1,5 млн рублей (8,9 миллиона тенге).

При этом прайс каждого артиста может меняться, это зависит от места выступления. Кто-то к празднику снизил свои цены, а кто-то, наоборот, поднял.

"Артист стоит столько, сколько он хочет в этот момент стоить", — прокомментировали в НАОМ.

Что примечательно, ситуация с корпоративами очень нестабильная: много запросов и так же много отбоев. Это связано со страхом их проводить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949086-skolko-stoit-priglasit-na-korporativ-pugachevu-urganta-gagarinu-i-drugih-zvezd/