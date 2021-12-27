Казахстанский вайнер Zheka Fatbelly сыграл полицейского в клипе Давы

Zheka Fatbelly и Дава. Кадр из видео: youtube.com

Отечественный вайнер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, сыграл роль полицейского в новом клипе российского исполнителя Давида Манукяна. В съемках клипа принял участие также народный артист России Филипп Киркоров, передает NUR.KZ.

Накануне состоялась премьера клипа Давы и Миланы Хаметовой на песню "Один дома". За день клип набрал больше полумиллиона просмотров в YouTube. История напоминает сюжет одноименного американского фильма. В Рождество в дом залезают грабители, которым пришлось несладко.

Примечательно, что роль одного из грабителей сыграл Филипп Киркоров. А вот роль веселого полицейского досталась казахстанскому вайнеру Женису Омарову. Об этом Женис упомянул в сторис Instagram, оставив ссылку на YouTube. Полицейский зажигал своими танцами и обезоруживал обаятельной улыбкой.

Как признался Киркоров, для съемок в клипе Давы ему пришлось расстаться с бородой.

"Оторвались от души на съемках клипа для Давы. Дава, чего только я не сделал ради тебя? Даже образ кардинально сменил. Ради тебя даже сбрил бороду! Хотя я всегда хулиган в душе! А тут еще себе в компанию подбил Диму Масленникова. Как будто реально окунулись в фильм "Один дома", - отметил артист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Высокую оценку дали клипу и поклонники.

"Песня такая зажигательная, сразу новогоднее настроение появилось", "Клип бомбический", "Вы большие молодцы!", "Клип зажигательный, персонажи в точку", - написали меломаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948748-kazahstanskiy-vayner-zheka-fatbelly-sygral-politseyskogo-v-klipe-davy/