"Нет рядом своего народа, своего бешбармака": Кыран Талапбек рассказал, почему не остался в США

Кыран Талапбек. Фото: instagram.com/kyran_talapbek

Казахстанский блогер, мобилограф и режиссер Кыран Талапбек стал гостем программы "Қызық Live". Молодой человек признался, почему не остался жить в США, рассказал, как занялся мобилографией, и отметил, какие перспективы развития видит в своей стране.

Кыран Талапбек ответил на вопросы ведущих программы - известных юмористов и КВН-щиков Марата Оралгазина и Еркебулана Мырзабека. Так, его спросили, не хотел ли он построить карьеру за рубежом, где учился. Кыран закончил топовый вуз США - New York Film Academy.

"Во-первых, это моя земля, мой народ. Во-вторых, да, когда я был там, нам поступали заказы, я начал работать, уровень жизни повысился - и на яхте катался, и на разных машинах. Но там нет рядом своих людей, нет своего народа, нет своего бешбармака.

Я считаю, что неправильно думать о том, что человек может прославиться только за границей. Хороший специалист может показать себя везде. Я вернулся в Казахстан с мыслью, что мы должны развиваться здесь, мы должны стать эпицентром развития", - отметил он.

Кыран считает, что нужно помнить, что в другой стране никто не ждет тебя и возможности легко не даются.

"Многие у нас так думают: соберу деньги на билет, сделаю визу и перееду за границу. Там моя жизнь станет ярче. Я много видел переехавших в другие страны казахстанцев. Был там в гостях у своих соотечественников. Есть среди них и те, кто добился успеха, но есть такие, кто успешным не стал.

Хочу сказать, нет такого, чтобы за рубежом кто-то нас встретил с распростертыми объятиями. Вот тебе машина, дом, работа, зарплата в десять тысяч долларов в месяц. Напротив, если воспользоваться возможностями, можно достичь успеха и в своей стране. Я сам в этом убедился", - отметил Кыран.

Режиссер всерьез занялся мобилографией. Открыл курсы мобилографии, у него есть тысячи талантливых учеников. А увлекся он этим занятием, поскольку искал новые возможности развития.

"Я был фотографом на свадьбах, на футболе. Но мне не хватало денег на видеокамеру и я стал снимать на телефон. Научился со временем. Поэтому любую трудность, я воспринимаю как новую возможность. Нужно уметь обращать минус в плюс. Ведь неважно, на чем ты сделал шедевр, важно, кто его сделал", - заключил он.

Сейчас Кыран помимо творчества занялся бизнесом. Гость поблагодарил телеведущих за качественный телевизионный контент.

"В Казахстане мало проектов, которые работают на качество, а не на количество. Такие можно пересчитать по пальцам. И один из таких проектов - программа "Қызық Live". Это не просто программа, которую можно посмотреть и отдохнуть, здесь заметен большой труд создателей программы", - отметил он.

Кыран Талапбек также считает, что Казахстан открывает большие возможности для своих граждан.

"Я был в 27 странах мира. Со стороны всегда виднее, как развивается твоя страна. Ведь даже в шашках, стоя рядом, замечаешь разные ходы. Вот так и со своей страной, ее развитие замечаешь, когда находишься далеко. Сколько у нашей страны возможностей. Сколько блестящих результатов мы добились за эти годы", - рассказал он.

Мы писали ранее, что Кыран Талапбек и Айжулдыз Адайбекова стали друзьями после развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948716-ne-ryadom-svoego-naroda-svoego-beshbarmaka-kyran-talapbek-rasskazal-pochemu-ne-ostalsya-v-ssha/