Воплотившая на экране образ Макпал Жунусовой актриса публично извинилась перед ней

Малика Калдарбек в образе Макпал Жунусовой. Фото: instagram.com/malika.kaldarbek

Казахстанская группа "Ирина Кайратовна" к 30-летнему юбилею независимости страны выпустила фильм "Отыздан асып барамын". В фильме есть момент, где на сцене поет Макпал Жунусова, своим трогательным исполнением она заставляет плакать зал. Однако сама народная артистка Казахстана об этом не знала, передает NUR.KZ.

Картина "Ирины Кайратовны" пришлась по душе многим казахстанцам. В фильме повествуется об истории становления Казахстана после обретения независимости. Рассказ ведется от имени Азата - ровесника независимости. В YouTube фильм за короткое время набрал свыше 5,6 млн просмотров.

Однако не у всех киноновинка вызвала добрые эмоции. Так, народная артистка Казахстана Макпал Жунусова заявила в Сети, что ее образ был воплощен на экране без ее ведома. Использована была также запись песни Макпал Жунусовой.

Молодая актриса Малика Калдарбек, сыгравшая эту роль, извинилась перед народной артисткой на своей страничке в Instagram.

"Макпал Жунусова - любимица казахского народа. Ее имя вписано в историю нашей страны. Я очень расстроилась, услышав, что она обиделась.

Я не знала, напротив, была очень рада, что мне выпала честь воплотить на экране образ уникальной казахстанской артистки, восприняла это как главное достижение в своей актерской карьере.

Я не знала, что вы были не в курсе. Я согласна со всем, что вы сказали, примите мои извинения. Но ваш образ я старалась воплотить безупречно. Я безгранично вас уважаю. Может, это моя молодость, что я не догадалась с вами связаться и спросить вашего разрешения", - написала она.

Малика Калдарбек. Фото: instagram.com/malika.kaldarbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948665-voplotivshaya-na-ekrane-obraz-makpal-zhunusovoy-aktrisa-publichno-izvinilas-pered-ney/