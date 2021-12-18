Imanbek выпустил новый трек с Lil Xan и KDDK (видео)

Иманбек Зейкенов. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Известный казахстанский диджей и обладатель Grammy Imanbek выпустил новую работу, записанную совместно с российским рэпером KDDK и американским хип-хоп исполнителем Lil Xan, передает NUR.KZ.

В честь этого события музыкант опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram.

Там Imanbek за рулем желтого Lamborghini подъезжает к оператору, призывает слушать свой новый трек, после чего уезжает, резко набирая скорость. Далее в видео звучит отрывок из новой композиции.

Отметим, что соответствующие посты о новом релизе опубликовали на своих страницах как KDDK, так и Lil Xan.

Напомним, в начале декабря Imanbek объявил, что побывал на Ленинградской атомной электростанции, где записал звук атома для своего нового трека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947326-imanbek-vypustil-novyy-trek-v-kollaboratsii-s-lil-xan-i-kddk-video/