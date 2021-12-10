"Это со мной впервые": звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова написала книгу для детей

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова, недавно ставшая мамой, сообщила о скором выходе в свет своей книги. Произведение предназначено для детей, но как отмечает автор, оно получилось и для взрослых, передает NUR.KZ.

Лиза Арзамасова сообщила о важном в ее жизни событии. Она отметила, что очень волнуется.

"Знакомьтесь! Это мой Костик! А точнее, обложка моей книги, которая уже очень скоро увидит свет... Сказать, что я волнуюсь - ничего не сказать! Я не могу сравнить это волнение даже с выходом на сцену! Наверное, потому что это со мной впервые...

На все вопросы отвечу позже. Наверное, уже после того, как вы прочитаете то, что у меня получилось. А мне очень хочется, чтобы вы прочитали. Да. Это книга детских рассказов.

Ограничение по возрасту стоит 12+, но... Но! Мне почему-то кажется, что она получилась для взрослых. По крайней мере, для нас с вами, для тех, с кем я имею радость и удовольствие встречаться на своей странице в инстаграме", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса отметила, что книга выходит в свет в начале следующего года.

"Многоточий у меня сегодня в тексте поста больше, чем обычно, но еще больше их сейчас в моей голове. Если вы полюбите "моего Костика", у него обязательно появится продолжение", - заявила она.

Супруг Лизы, фигурист Илья Авербух, написал, что ему довелось прочитать книгу первым и ему очень понравилась работа автора.

"Мне выпало счастье первым прочитать эту очень искреннюю и трогательную книгу! Прочитал запоем, горжусь тобой!" - отметил он.

Подписчики принялись поздравлять актрису.

"Супер!", "Как здорово, поздравляю Лиза!", "Радости читателям и заслуженного признания талантливому автору", "Талантливый человек талантлив во всем!", "Ничего себе!", "С нетерпением ждем", "Бегу делать предзаказ", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946263-eto-so-mnoy-vpervye-zvezda-papinyh-dochek-liza-arzamasova-napisala-knigu-dlya-detey/