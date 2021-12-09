Казахстанский певец The Limba победил рэпера Джигана на ринге (видео)

The Limba и Джиган. Кадр видео: instagram.com/zheka_fatbelly

Казахстанский певец The Limba одержал победу над Джиганом в дружеском спарринге. Между тем, другой казахстанец - блогер Zheka Fatbelli - проиграл рэперу, получив от него несколько ощутимых ударов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram отечественный блогер с ником Zheka Fatbelli показал, как "получил по роже" от Джигана. Об этом он рассказал в Stories.

"Просто три факта на сегодня. Во-первых, мы потратили 2,5 миллиона на видео. Во-вторых, я получил по роже от Джигана. В-третьих, я получил подарок за миллион в честь трех миллионов подписчиков в TikTok", - похвастался казахстанец.

Story Zheka Fatbelli. Скрин: instagram.com/zheka_fatbelly

"Тут я не подозревал ничего и думал, мы будем бить только по корпусу. А тут я немного поплыл и сделал вид, что все ок. Но это была тяжелая рука, которую я сам встретил. Ну все, тут уже мозги сделали легкий танец внутри черепушки. Но я держался хорошо два раунда, но не ожидал, что просто второй раз получил по башке.

А тут The Limba поборол Джигу", - прокомментировал результаты спарринга Zheka Fatbelli кадры, на которых молодой казахстанский певец смог одержать победу над Джиганом.

Позже блогер стал получать от подписчиков различные юмористические подписи к кадрам своего поединка с Джиганом. Один из них поиронизировал, что рэпер побил блогера так же, как коронавирус побил малый бизнес.

Story Zheka Fatbelli. Скрин: instagram.com/zheka_fatbelly

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946160-kazahstanskiy-pevets-the-limba-pobedil-repera-dzhigana-na-ringe-video/