"Интересно, родители ничего не говорят?": повилявшую бедрами Say Mo осудили в соцсети (видео)

Say Mo. Кадр видео: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo анонсировала выход своего нового трека "15 секунд". В коротком анонсе она потанцевала на камеру в коротких шортах и кожаных ботфордах. Пользователи соцсети поинтересовались, не говорят ли ей родители ничего на этот счет, передает NUR.KZ.

Клипы Say Mo запоминаются ее горячими танцами и сексуальными движениями. Так и на этот раз, представляя свой будущий трек "15 секунд", Молдир станцевала на камеру так, что получила сотни комментариев со смайлами в виде огонька.

Короткое видео артистка выложила в своем аккаунте Instagram.

"10 декабря новый трек "15 секунд", - предупредила Say Mo.

Фанаты поспешили оставить под кадрами слова восхищения.

"Say Mo, как всегда, обалденна", "Горячо", "Горжусь тобой", "Красотка", - прокомментировали они.

Однако не все разделили восторг по поводу горячих танцев Молдир. Среди ее подписчиков нашлось и несколько "уятменов".

"Интересно, родители ей ничего не говорят?" - поинтересовалась одна из них.

"А какая разница? Она взрослая, ей не 15 лет", "В ней ничего ужасного нет!", "Молодец, говорят", - сразу заступились за звезду остальные.

Напомним, несколько дней Say Mo в провокационных позах снова взбудоражила Казнет. Некоторые обратились к ее бывшему мужу Шарипу Серику, предложив посмотреть, от чего он когда-то отказался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945969-interesno-roditeli-nichego-ne-govoryat-povilyavshuyu-bedrami-say-mo-osudili-v-sotsseti-video/