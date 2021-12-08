"Интересно, родители ничего не говорят?": повилявшую бедрами Say Mo осудили в соцсети (видео)

Казахстанская певица Say Mo анонсировала выход своего нового трека "15 секунд". В коротком анонсе она потанцевала на камеру в коротких шортах и кожаных ботфордах. Пользователи соцсети поинтересовались, не говорят ли ей родители ничего на этот счет, передает NUR.KZ.
Клипы Say Mo запоминаются ее горячими танцами и сексуальными движениями. Так и на этот раз, представляя свой будущий трек "15 секунд", Молдир станцевала на камеру так, что получила сотни комментариев со смайлами в виде огонька.
Короткое видео артистка выложила в своем аккаунте Instagram.
"10 декабря новый трек "15 секунд", - предупредила Say Mo.
Фанаты поспешили оставить под кадрами слова восхищения.
"Say Mo, как всегда, обалденна", "Горячо", "Горжусь тобой", "Красотка", - прокомментировали они.
Однако не все разделили восторг по поводу горячих танцев Молдир. Среди ее подписчиков нашлось и несколько "уятменов".
"Интересно, родители ей ничего не говорят?" - поинтересовалась одна из них.
"А какая разница? Она взрослая, ей не 15 лет", "В ней ничего ужасного нет!", "Молодец, говорят", - сразу заступились за звезду остальные.
Напомним, несколько дней Say Mo в провокационных позах снова взбудоражила Казнет. Некоторые обратились к ее бывшему мужу Шарипу Серику, предложив посмотреть, от чего он когда-то отказался.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945969-interesno-roditeli-nichego-ne-govoryat-povilyavshuyu-bedrami-say-mo-osudili-v-sotsseti-video/