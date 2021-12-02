"Сделаем историю": Imanbek запишет звук атома для своего нового трека

Иманбек на Ленинградской АЭС. Фото: пресс-служба AtomSound

Казахстанский музыкант, завоевавший Grammy, Иманбек Зейкенов для своего нового трека запишет звук атома. Об этом сообщили авторы музыкального кинопроекта AtomSound, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект AtomSound, авторами которого выступает компания A4Origin, будет посвящен природе звука. Авторы проекта расскажут, почему музыка — носитель мощнейшей энергии.

Отмечается, что для записи звука атома Иманбек побывал на Ленинградской атомной электростанции. Все путешествие и процесс создания трека будут представлены в виде фильма.

"Зрители получат возможность пройти весь путь главного героя вместе с ним, узнать все тайны этого проекта, аналогов которому нет в мире, а также услышать музыкальный трек, в основе которого лежат звуки атома", — уверяют авторы проекта.

Сам Иманбек тоже поделился впечатлениями от участия в необычном проекте.

"Мне как музыкальному продюсеру важно понимать научную, теоретическую часть своей работы. Многие музыканты создают на вдохновении, но за вдохновением стоит и наука - гармоника, акустика. Можно сказать, что вдохновение — это тоже своего рода наука. Как говорится, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Мы как раз и попробуем исследовать эту магию в фильме. Просто представьте: написать трек из звуков, в основе которого будет лежать сама основа звука — атом", — поделился музыкант.

Режиссер проекта Александр Вершинин отметил, что создатели фильма искали именно новатора в области музыки.

"Я сразу понял, что Imanbek — тот, кто может сделать историю. Как только я огласил идею и задачу фильма, он ответил: “Круто. Тарих жасайық!” (в переводе с казахского: Сделаем историю)", - поделился генеральный продюсер Алексей Манос.

Премьера трека и фильма запланированы на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944834-sdelaem-istoriyu-imanbek-zapishet-zvuk-atoma-dlya-svoego-novogo-treka/