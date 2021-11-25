"Завоевали мир": казахстанские каскадеры примут участие в масштабном проекте Болливуда

Каскадеры группы Nomad Stunts. Фото: instagram.com/nomadstunts

Группа каскадеров Nomad Stunts, известная высоким профессионализмом не только в Казахстане, но и за рубежом, примет участие в масштабном индийском кинопроекте. Съемки начнутся в следующем году, передает NUR.KZ.

На днях руководитель международной группы каскадеров Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов отправился в Индию на деловые переговоры.

"Несколько часов и полетим в Мумбаи, несколько дней переговоров и посмотрим на результат. Болливуд открывает двери, пора делать трюки и может немного танцев", - написал он в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Переговоры с создателями фильма прошли успешно и теперь казахстанские каскадеры примут участие в масштабном болливудском проекте. Съемки начнутся в следующем году.

"Пока известно, что это история отца и сына, произошедшая во времена индийско-пакистанской войны в 70-х годах", - отмечается на странице Nomad Stunts.

Пользователи Казнета поздравили ребят с новым начинанием.

"Красавчики!", "Там у них вроде законы физики не действуют, можно трюки спокойно делать", "Ребята весь мир завоевали, гордимся", "Давно пора", "Как интересно!", "Удачи!" - отметили подписчики.

Отметим, что группа каскадеров Nomad Stunts известна своими блестящими работами в фильмах "Кочевник", "Монгол", "Томирис", "Мулан", "Неудержимые-2", "Ронин", "Конон Варвар", сериалах "Основание: Осман", "Пробуждение: Великие Сельджуки" и других. Зрелищные экшн-сцены получили высокую оценку мировых профессионалов киноиндустрии.

Мы писали ранее, что Жайдарбек Кунгужинов получил премию Мировой академии каскадеров "Таурус".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943892-zavoevali-mir-kazahstanskie-kaskadery-primut-uchastie-v-masshtabnom-bollivudskom-proekte/