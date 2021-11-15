Миллионы за пару секунд: двухлетний сын Бурака Озчивита заработал состояние за съемки

Бурак Озчивит с сыном. Фото: instagram.com/burakozcivit

Двухлетний Каран Озчивит заработал за рекламу подгузников круглую сумму, выяснили турецкие журналисты. Малыш вместе со звездной мамой Фахрие Эвджен появился в небольшом ролике.

Семья Бурака Озчивита снялась в рекламном ролике, который уже крутят по турецкому телевидению. Как выяснили журналисты, актрисе Фахрие Эвджен за участие в съемках выплатили около двух миллионов лир (свыше 85 миллионов тенге - прим. ред.)

Мальчику за появление на экране заплатили полмиллиона лир (больше 21 миллиона тенге - прим. ред.), сообщает "СтарХит".

Двухлетний Каран появился на экране всего пару секунд, но это не помешало ему заработать круглую сумму. Однако сам Бурак Озчивит в рекламе сниматься не стал.

Напомним, первенец Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен появился на свет в апреле 2019 года. Звездные родители отметили его двухлетие у себя в особняке.

Малыш полюбился публике. Одни отмечают, что мальчик похож на знаменитого красавца-отца, другие видят в нем черты эффектной мамы.

Недавно семья провела время на пикнике, где полакомилась фаст-фудом. Теплое фото умилило подписчиков.

Фахрие также опубликовала снимок, где супруг нежно целует ее в щеку. Звездная пара доказывает, что у них все замечательно, тем самым отрицая слухи о разводе, которые муссировали в СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1942168-milliony-za-paru-sekund-dvuhletniy-syn-buraka-ozchivita-zarabotal-sostoyanie-za-semki/