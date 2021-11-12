Казахстанец снял реакцию рэпера Desiigner на музыку Скриптонита и Ирины Кайратовны

Desiigner: YouTube-канал GlebaTV

Наш соотечественник Глеб Маврин снял реакцию американского артиста Desiigner на треки казахстанских исполнителей, передает NUR.KZ.

Блогер Глеб Маврин, известный под никнеймом - Gleba TV на просторах YouTube, снял реакцию известного американского рэпера Desiigner на треки казахстанских исполнителей.

Cам Глеб - уроженец Кокшетау. Он прославился съемками реакции американцев на музыку певцов, артистов СНГ. В их числе есть: Ирина Кайратовна, Jah Khalib, Скриптонит, 104, Imanbek и другие.

В новом видео Сидни Ройел Селби-третий, более известный под псевдонимом Desiigner, оценил музыку Скриптонита, Jah Khalib, а также песню Ирины Кайратовны.

Услышанное настолько впечатлило рэпера, что он изъявил желание создать совместное творчество с казахстанскими артистами.

"Привет, Казахстан. Мы уже на одной волне. Респект моему брату, Скриптониту. Это очень круто. Я хотел бы связаться с кем-то из этих артистов. Я очень кайфанул", - поделился реакцией от услышанного американский рэпер.

Desiigner обрел славу в 2015 году с выходом своего дебютного сингла "Panda". Тогда трек поднялся на первую строчку чарта Billboard Hot 100 и стал популярным в ряде стран.

В феврале 2016 года было объявлено, что Desiigner подписал контракт с созданным Канье Уэстом лейблом GOOD Music. В июне того же года журнал XXL поместил его в свой ежегодный список лучших новых хип-хоп-исполнителей Freshman Class.

Новое видео произвело фурор среди пользователей. Казахстанцев особенно порадовала реакция Desiigner на треки отечественных артистов.

Многие изъявили желание в будущем услышать коллаборацию американского рэпера и Скриптонита.

"Совместная работа Дизайнера и Скрипа была бы международная, надеюсь, они сделают это", "Дизайнер, конечно, порадовал. Прямо располагает к себе, чувствуется искренность",

"Наикрутейший выпуск. Я прямо даже и не ожидал, что на столько круто и мощно получится. Будем ждать совместку с кем-то из наших",

"Глеб красавчик, это именно то, что я ждал. Посмотрел с большим удовольствием, удивил меня, уровень поднялся на высоту, а атмосфера осталась душевная",

"Было бы офигенно услышать коллаб Скрипа и Дизайнера", - гласят комментарии пользователей (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Полный выпуск можно увидеть на YouTube-канале Gleba TV.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941863-kazahstanets-snyal-reaktsiyu-repera-desiigner-na-muzyku-skriptonita-i-iriny-kayratovny/