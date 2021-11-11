Выступление под песню "Ирины Кайратовны" впечатлило жюри российского шоу "Танцы" (видео)

Дуэт Sannah & Sasha. Кадр из видео: YouTube-канал "Новые Танцы"

Танцевальный дуэт из Москвы Sannah & Sasha выступил на российском шоу "Танцы" под песню казахстанской группы "Ирина Кайратовна", передает NUR.KZ.

Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале шоу "Новые Танцы".

Танцевальный номер девушки исполняли под песню "Ирины Кайратовны" под названием "5000". Выступление дуэта по итогу произвело сильное впечатление как на зрительный зал, так и на жюри конкурса.

Ведущая шоу Ляйсан Утяшева после окончания выступления отметила, что поначалу даже не узнала девушек, так как они выступали переодетыми в мужчин. Спортсменка назвала их "мастерами перевоплощения".

"Вы просто порвали своим номером. Номер шикарный, спасибо вам большое. Это прямо удовольствие", - заявил российский хореограф и член жюри Мигель.

Свое мнение высказал и певец Сергей Лазарев.

"Это было очень концептуально, очень круто... Номер потрясающий", - заявил артист.

Он отметил, что ближе к концу номера девушки "немного засуетились" и их движения были и резковаты. Тем не менее, Лазарев признал, что в целом выступление ему понравилось, и для него это был "взрыв".

"Второй раз уже смотрю на девочек и всегда интересно, что же они подготовят (на этот раз - прим. ред.). Тут проделана очень большая работа. Она стоит этих аплодисментов и нашего уважения", - высказался хореограф Гарик Рудник.

В рамках шоу жюри должны были сделать выбор между двумя дуэтами и определить, какой из них пройдет в следующий этап. В итоге победу отдали Sannah & Sasha.

Выступление Sannah&Sasha начинается с 10:35.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941611-vystuplenie-pod-pesnyu-iriny-kayratovny-vpechatlilo-zhyuri-rossiyskogo-shou-tantsy-video/