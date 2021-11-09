"Одного таланта мало": Арман Коныр высказался о новых реалиях шоу-бизнеса

Арман Коныр. Фото: instagram.com/armankonyr

Казахстанский певец и актер Арман Коныр поразмышлял о том, какие возможности открылись для начинающих артистов в настоящее время. Арман считает, что успех зависит, прежде всего, от желания и трудолюбия самого человека, передает NUR.KZ.

Арман Коныр вспомнил, как в былые времена артисты старались попасть к хорошему продюсеру.

"Я считаю в шоу-бизнесе одного таланта мало. Раньше чтобы петь, попасть на сцену, быть известным артистом приходилось вкладывать не только в творчество (песни, тексты, запись, сведение), но и на ротацию песен и клипов на радио и ТВ.

А стоило это недешево, одна только ротация на ТВ - пять тысяч долларов в месяц. На тот момент это были большие деньги, помните? Все пытались попасть в руки к хорошему продюсеру. Чтобы он взял все затраты и продвижение артиста на себя", - отметил Арман (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артист считает, что сейчас стало гораздо легче заявить о себе.

"Сейчас немного другая ситуация. Стало как-то проще, вам уже не нужен продюсер. Есть бесплатные музыкальные Internet-площадки, есть YouTube, Instagram, TikTok и т.д. Больше нет границ, за счет этого наши артисты стали пробиваться за рубеж!

Но в любом случае, тогда или сейчас я убедился, что во все времена будут успешными люди действия с большим желанием! Трудолюбивые, предприимчивые, живые, с жилкой.

Главное, любить свое дело и идти к своей цели! Удачи!" - подытожил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941269-odnogo-talanta-malo-arman-konyr-vyskazalsya-o-novyh-realiyah-shou-biznesa/