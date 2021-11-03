"Подставила всю команду": продюсер "Великолепного века" об уходе Мерьем Узерли из проекта

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Продюсер популярного турецкого сериала "Великолепный век" вспомнил о поступке Мерьем Узерли, сыгравшей роль Хюррем султан. Актриса в 2013 году в разгар съемок покинула Стамбул и бесследно исчезла. Низкие рейтинги последнего сезона, по мнению Тимура Савджи, "заслуга" Мерьем.

Продюсер "Великолепного века" в недавнем интервью рассказал о создании исторического сериала, полюбившегося зрителям. Тимур Савджи не мог умолчать и о сложностях, которые возникли по вине Мерьем Узерли. Не доиграв третий сезон, она улетела в Берлин и перестала выходить на связь со съемочной командой, пишет "СтарХит".

Так, в четвертом сезоне сериала роль Хюррем сыграла популярная актриса Вахиде Перчин. Однако зрители не сразу приняли ее, в результате рейтинги сериала резко упали.

"Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться.

Мерьем была готова вернуться, но я ответил: "Нет, все кончено, можешь не возвращаться", - подчеркнул продюсер.

Сама Мерьем объяснила свой поступок профессиональным выгоранием. Она призналась, что чувствовала себя словно разряженный аккумулятор. Одной из причин ухода актрисы СМИ называли ее беременность. В начале 2014 года Узерли родила девочку, а в этом году на свет появилась ее вторая дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940354-podstavila-vsyu-komandu-prodyuser-velikolepnogo-veka-ob-uhode-merem-uzerli-iz-proekta/