"Какой глубокий смысл": Шарип Серик растрогал фанатов, сняв поучительный ролик с родителями

Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Актер Шарип Серик, недавно ставший снова холостым, опубликовал новую видеоработу и растрогал фанатов. В ролике задействованы родители артиста. Подписчики отметили, что у видео очень глубокий смысл, передает NUR.KZ.

"Я думаю у каждого это видео откликнется по своему! Спасибо всем, кто поддержал меня в этом ролике!" - написал Шарип в Instagram.

На видео актер появляется на фоне дорогих авто и веселых молодых людей, праздная жизнь в один миг растворяется словно сон. Актер оказывается у ветхого дома в одиночестве. И тут к нему подходят родители и крепко его обнимают, заставляя улыбнуться.

Подписчики оставили свои отзывы. Они похвалили Шарипа за хорошую работу с глубоким смыслом.

"Короткое видео со смыслом", "Семья остается всегда на первом плане, в каком бы возрасте ты ни был. Сила человека - в его семье!", "Важнее всего семья!", "Шакенти, респект тебе", "Кроме родителей и родных ты никому не нужен", "Когда ты на высоте, есть деньги - рядом все. А когда ты беден и у тебя проблемы, поддержат родители и будут рядом до конца!", "Только родные рядом в любой ситуации, фэйки предадут", "Вы вдохновили меня", "Какой глубокий смысл", - написали фанаты.

Напомним, рэперша Say Mo официально развелась с Шарипом Сериком, заявив, что ее свекровь была абьюзером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1939966-kakoy-glubokiy-smysl-sharip-serik-rastrogal-fanatov-snyav-pouchitelnyy-rolik-s-roditelyami/