Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом (фото)
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Президент Казахстана примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в российской столице, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В аэропорту казахстанского лидера встретили официальные представители правительства России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2454798-tokaev-pribyl-v-moskvu-dlya-uchastiya-v-zasedanii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb/
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