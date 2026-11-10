Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом (фото)

Президент Казахстана примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в российской столице, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В аэропорту казахстанского лидера встретили официальные представители правительства России.

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