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      Редактор

      В Астане подвели итоги перекрестного Года культуры Казахстана и Китая

      Опубликовано:

      Концерт
      Фото: МКИ РК

      В Астане состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения перекрестного Года культуры Казахстана и Китая. В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева прошли концерт мастеров искусств двух стран и тематическая выставка, познакомившие гостей с богатством культурных традиций Казахстана и Китая.

      Как сообщает пресс-служба Минкультуры и информации, в мероприятии приняли участие глава ведомства Арман Кырыкбаев, временный поверенный в делах КНР в РК Чэн Кэфань, заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства.

      Выступая перед гостями, Арман Кырыкбаев отметил историческую глубину отношений двух стран и особую роль культуры в укреплении дружбы между народами.

      Арман Кырыкбаев
      Арман Кырыкбаев. Фото: МКИ РК

      "Казахстан и Китай объединяют тысячелетняя история добрососедства и многовековые традиции культурного взаимодействия. Великий Шелковый путь на протяжении столетий объединял наши народы, способствовал развитию торговли, обмену знаниями и взаимному обогащению культур. Это общее историческое наследие и сегодня служит прочной основой нашей дружбы.

      Благодаря дружественным отношениям между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество двух стран вышло на качественно новый, беспрецедентно высокий уровень. Перекрестный Год культуры придал дополнительный импульс нашим гуманитарным связям.

      Он позволил еще ближе познакомиться с историей, традициями и искусством друг друга, открыл новые возможности для совместных творческих проектов. Уверен, что искусство и культура и впредь будут служить мостом дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Поэтому завершение Года культуры мы рассматриваем не как окончание определенного этапа, а как начало новых интересных инициатив и совместных проектов", - отметил министр.

      В свою очередь, Чэн Кэфань подчеркнул важность дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей. Он также отметил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, выразив готовность китайской стороны углублять взаимодействие в сферах культуры, туризма, молодежной политики, науки и образования.

      Концерт
      Фото: МКИ РК

      В течение года в Казахстане и Китае было организовано порядка 40 культурных мероприятий. Среди них - выставка "Культура кочевников Великой степи" в музее провинции Чжэцзян, совместная выставка с Шанхайским музеем художественных коллекций в Алматы, а также мероприятия в Пекине, посвященные Национальному дню домбры, Дню Абая и 180-летию Жамбыла Жабаева.

      Важным направлением сотрудничества стало развитие культурных центров. Казахстанский культурный центр в Пекине уже стал площадкой для знакомства китайской аудитории с культурой нашей страны. До конца года ожидается открытие Китайского культурного центра в Астане.

      Концертная программа объединила казахстанских и китайских мастеров искусств. Перед зрителями выступили Медет Шотабаев, Рухия Байдукенова, танцевальный ансамбль "Бірлік", ансамбль домбристов Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, а также солисты Театра песни и танца города Нинбо Чжао Лу и Сюй Юнцзя.

      Концерт
      Фото: МКИ РК

      Особое место в программе заняла история дружбы казахского композитора Бахытжана Байкадамова и выдающегося китайского композитора Сянь Синхая. Их творческая связь стала примером искренней человеческой поддержки и духовной близости представителей двух народов. Этой истории были посвящены хореографическая постановка и фотовыставка, ещё раз подчеркнувшие, что искусство является универсальным языком, объединяющим людей и культуры.

      Гости также ознакомились с образцами китайского традиционного искусства и ремёсел, включая фарфор Нинбо, декоративные фонари и плетёные колокольчики.

      Отметим, перекрестный Год культуры Казахстана и Китая открылся 31 марта 2026 года торжественным гала-концертом в Пекине.

      Мероприятие организовано Министерством культуры и информации Республики Казахстан совместно с министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики.

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