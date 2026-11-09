Казахстан укрепляет сотрудничество с ближневосточными партнерами

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      АС
      Ангелина Садыкжанова
      Редактор

      Казахстан укрепляет сотрудничество с ближневосточными партнерами

      Опубликовано:

      МКИ
      Иллюстративное фото: depositphotos.com

      В ходе рабочего визита страны Ближнего Востока посетил представитель казахстанского Министерства иностранных дел. Первый замглавы ведомства Арман Исагалиев встретился с коллегами из Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна, передает NUR.KZ.

      С Саудовской Аравией нашу страну объединяет давняя история доверительных отношений. Находясь с визитом в королевстве, Арман Исагалиев провел беседу с Уалидом Аль-Хурейджи, занимающим пост первого заместителя министра иностранных дел Саудовской Аравии. Через него наш представитель передал послание главы государства Касым-Жомарта Токаева наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.

      В этом послании президент Казахстана выразил солидарность с руководством ближневосточной страны. В нем отмечены усилия Саудовской Аравии, направленные на обеспечение региональной безопасности. Этот дипломатический жест был высоко оценен со стороны МИД Саудовской Аравии.

      В столице Кувейта казахстанская дипломатическая группа провела очередной раунд политических консультаций с коллегами из местного МИД. Одной из ключевых тем переговоров стали перспективы развития взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

      В частности, стороны детально обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества. На данный момент Казахстан и Кувейт имеют отличные перспективы для увеличения объемов взаимного товарооборота. В ходе встречи наши представители подчеркнули, что Казахстан готов к дальнейшему расширению поставок сельхозпродукции и продовольствия в Кувейт. Отметим, что на будущие даты уже запланировано четвертое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере торговли и экономики.

      Кувейт является и важным инвестиционным партнером нашей страны. В рамках политических консультаций стороны затронули вопрос усиления взаимодействия казахстанских структур с местным фондом арабского экономического развития.

      Стоит отдельно отметить встречу первого замглавы МИД РК с шейхом Мишаалем Ас-Сабахом, являющимся гендиректором Kuwait Direct Investment Promotion Authority, а также с шейхой Ухуд Ас-Сабах, которая входит в число крупнейших кувейтских предпринимателей. Арман Исагалиев представил кувейтской стороне возможности Казахстана, который мог бы внести еще больший вклад в обеспечение продовольственной безопасности Кувейта. Местные инвесторы и предприниматели выражают серьезный интерес к казахстанскому АПК, в частности, к производимой в нашей стране мясной продукции.

      Отечественные дипломаты провели раунд политических консультаций и в другой стране региона — Бахрейне. В программу встречи вошел широкий круг тем, касающихся усиления взаимовыгодного партнерства. Казахстан и Бахрейн готовы укреплять связи не только в торгово-экономической и инвестиционной сферах, но и в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма и т.д.

      Добавим, что следующий раунд политических консультаций между Казахстаном и Бахрейном пройдет в Астане. Обе стороны также заинтересованы в укреплении сотрудничества в рамках деятельности крупных международных организаций.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram