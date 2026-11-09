Казахстан укрепляет сотрудничество с ближневосточными партнерами

В ходе рабочего визита страны Ближнего Востока посетил представитель казахстанского Министерства иностранных дел. Первый замглавы ведомства Арман Исагалиев встретился с коллегами из Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна, передает NUR.KZ.

С Саудовской Аравией нашу страну объединяет давняя история доверительных отношений. Находясь с визитом в королевстве, Арман Исагалиев провел беседу с Уалидом Аль-Хурейджи, занимающим пост первого заместителя министра иностранных дел Саудовской Аравии. Через него наш представитель передал послание главы государства Касым-Жомарта Токаева наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.

В этом послании президент Казахстана выразил солидарность с руководством ближневосточной страны. В нем отмечены усилия Саудовской Аравии, направленные на обеспечение региональной безопасности. Этот дипломатический жест был высоко оценен со стороны МИД Саудовской Аравии.

В столице Кувейта казахстанская дипломатическая группа провела очередной раунд политических консультаций с коллегами из местного МИД. Одной из ключевых тем переговоров стали перспективы развития взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

В частности, стороны детально обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества. На данный момент Казахстан и Кувейт имеют отличные перспективы для увеличения объемов взаимного товарооборота. В ходе встречи наши представители подчеркнули, что Казахстан готов к дальнейшему расширению поставок сельхозпродукции и продовольствия в Кувейт. Отметим, что на будущие даты уже запланировано четвертое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере торговли и экономики.

Кувейт является и важным инвестиционным партнером нашей страны. В рамках политических консультаций стороны затронули вопрос усиления взаимодействия казахстанских структур с местным фондом арабского экономического развития.

Стоит отдельно отметить встречу первого замглавы МИД РК с шейхом Мишаалем Ас-Сабахом, являющимся гендиректором Kuwait Direct Investment Promotion Authority, а также с шейхой Ухуд Ас-Сабах, которая входит в число крупнейших кувейтских предпринимателей. Арман Исагалиев представил кувейтской стороне возможности Казахстана, который мог бы внести еще больший вклад в обеспечение продовольственной безопасности Кувейта. Местные инвесторы и предприниматели выражают серьезный интерес к казахстанскому АПК, в частности, к производимой в нашей стране мясной продукции.

Отечественные дипломаты провели раунд политических консультаций и в другой стране региона — Бахрейне. В программу встречи вошел широкий круг тем, касающихся усиления взаимовыгодного партнерства. Казахстан и Бахрейн готовы укреплять связи не только в торгово-экономической и инвестиционной сферах, но и в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма и т.д.

Добавим, что следующий раунд политических консультаций между Казахстаном и Бахрейном пройдет в Астане. Обе стороны также заинтересованы в укреплении сотрудничества в рамках деятельности крупных международных организаций.

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