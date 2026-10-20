Спикер Курултая: Вопросы ИИ занимают особое место в повестке тюркского мира

Делегация Курултая во главе с председателем Курултая Айбеком Дәдебай приняла участие в работе XV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских государств (ТюркПА) в столице Кыргызской Республики.

По информации пресс-службы Курултая, работа казахстанских депутатов в Бишкеке началась с ряда официальных встреч.

Спикера Курултая вместе с председателями парламентов ТюркПА принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Айбек Дәдебай передал главе братской республики теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече было отмечено, что отношения тюркских государств сегодня вышли на стратегический уровень и демонстрируют всестороннее развитие, что является прямым результатом плодотворного взаимодействия между лидерами стран.

Содержательный диалог в преддверии основного заседания состоялся с председателем Жогорку Кенеша Марленом Маматалиевым. Айбек Дәдебай поблагодарил кыргызских коллег за теплый прием и подчеркнул, что дальнейшее развитие двустронних отношений с Парламентом Кыргызстана является приоритетной задачей для Курултая на всех уровнях – в рамках совета межпарламентского сотрудничества, группы дружбы и профильных комитетов.

Фото: пресс-служба Курултая

XV пленарное заседание ТюркПА было посвящено теме "Парламентское сотрудничество в тюркском мире в эпоху искусственного интеллекта и технологического прогресса".

В своем выступлении председатель Курултая подчеркнул, что данное обсуждение подкрепляет идеи неформального саммита Организации тюркских государств, прошедшего в этом году в Туркестане.

"Это говорит о том, что вопросы искусственного интеллекта и современных технологий занимают особое место в общей повестке тюркского мира. В этой связи наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность инициативы тюркских стран по созданию сети IT-хабов и Центра искусственного интеллекта на базе Alem.AI в Астане. Эти проекты позволят не только объединить технологический потенциал наших стран, но и сформировать общую цифровую экосистему. Прежде всего, такие механизмы обеспечивают переход сотрудничества от декларативного уровня к конкретным практическим результатам", – заявил Айбек Дәдебай.

Фото: пресс-служба Курултая

Спикер Курултая также призвал участников заседания поддержать инициативы, выдвинутые казахстанской стороной на саммите Организации тюркских государств в Габале. Речь идет об открытии центров цифрового мониторинга и цифровых инноваций для продвижения новых технологий и общих цифровых решений, направленных на повышение логистического потенциала, а также об инициативе по созданию Совета по кибербезопасности тюркских государств.

Айбек Дәдебай отметил, что в Казахстане цифровизация определена одним из стратегических приоритетов развития страны, а 2026 год объявлен президентом Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Спикер Курултая поделился с коллегами наработками Казахстана в сфере законодательной поддержки цифровой среды, рассказав о новом Цифровом кодексе, Законе "Об искусственном интеллекте", а также дальнейшем совершенствовании законодательства в рамках национальной стратегии Digital Qazaqstan.

В этой связи казахстанской стороной была выдвинута инициатива о разработке модельного Цифрового кодекса для стран ТюркПА на основе опыта Казахстана. Данный документ будет способствовать формированию общей концептуальной, терминологической и методологической основы сферы цифрового права между тюркскими странами.

Фото: пресс-служба Курултая

Айбек Дәдебай также рассказал о действующих проектах Казахстана в сфере цифровизации – переходе законотворческой работы на платформу e-Quryltai, запуске двух самых мощных суперкомпьютеров в регионе, развитии инфраструктуры GovTech, обучении граждан через программу AI-Sana, образовательных проектах на базе кластера Astana Hub и Qazaq AI Research University, а также многом другом.

В ходе заседания с докладами выступили депутаты Курултая Амирбек Оспанбеков и Сатыбалды Буршаков. Участники приняли ряд модельных законов: о защите прав промышленной собственности в государствах-членах ТюркПА, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, совместных предприятиях и другие.

По итогам XV пленарного заседания ТюркПА парламентарии приняли Бишкекскую декларацию.

В ходе заседания совета ТюркПА Казахстан передал председательство в Парламентской Ассамблее Кыргызской Республике. Айбек Дәдебай пожелал коллегам успехов в этой ответственной миссии и заявил о готовности депутатов Курултая приложить все усилия для дальнейшего укрепления межпарламентских связей и общего тюркского единства.

Фото: пресс-служба Курултая

На полях заседания ТюркПА прошли встречи спикера Курултая с председателем Милли Меджлиси Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой и спикером Великого Национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества как в рамках ТюркПА, так и в двустороннем порядке.

Кроме того, депутаты Курултая приняли участие в работе групп молодых парламентариев и женщин-парламентариев ТюркПА. С докладом на тему участия молодежи в процессах принятия политических решений выступил руководитель группы молодых парламентариев депутат Дидарбек Дильдабек. Руководитель группы женщин-парламентариев ТюркПА Айжан Темербаева выступила на сессии "Женщины и культурная дипломатия: укрепление единства через язык и общие традиции".

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