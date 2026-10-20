Токаеву направили доклад о возможных последствиях выхода Армении из ЕАЭС
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Касым-Жомарту Токаеву и президентам других стран-участниц ЕАЭС направили доклады о возможных рисках при выходе Армении из союза, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство России.
Как указано на сайте правительства Российской Федерации, члены Евразийского межправсовета от России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана представили доклад о возможных последствиях приостановки членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Во исполнение Совместного заявления президентов от 29 мая 2026 года подготовлен доклад "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в сообщении.
Доклад включает информацию о принятых Арменией мерах, направленных на вступление в Евросоюз, анализ совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС. В нем также приводится информация о правовых механизмах, призванных предотвратить риски, возникающие вследствие решения Армении о вступлении в ЕС.
В документе также сказано, что у ЕАЭС вызывает вопросы статус Армении в организации в свете ее шагов по вступлению в ЕС.
Кроме того, в докладе указаны оценки возможных последствий приостановления членства Армении в ЕАЭС. Доклад будет передан Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву, Садыру Жапарову и Николу Пашиняну.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян снова ответил на вопросы журналистов о выборе страны между членством в ЕАЭС и ЕС. По его словам, в данном вопросе не должно быть рамок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2445276-tokaevu-napravili-doklad-o-vozmozhnyh-posledstviyah-vyhoda-armenii-v-eaes/
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