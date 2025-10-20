Токаев назначил нового посла Казахстана в США

Магжан Ильясов назначен новым послом Казахстана в США - соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству", - говорится в сообщении.

По информации МИД, Магжан Ильясов в 1996-1998 годах работал референтом, атташе Департамента международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1998 по 1999 год - третий секретарь, Второй секретарь Департамента Организации Объединенных Наций и международных экономических организаций, Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

С 1999 по 2007 год работал в отделе международных визитов протокола президента Республики Казахстан.

В 2007-2012 годах был завцентром внешней политики администрации президента Республики Казахстан.

В 2013 году советник президента РК.

С 2013 по 2016 год - советник президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации президента.

В 2016-2020 годах - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия.

В 2020-2022 годах - постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций.

С 6 октября 2022 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 18 апреля 2023 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству.

