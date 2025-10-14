Токаев обсудил с Путиным его предстоящий визит в Россию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе президента РК, в ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.

Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

Напомним, во время посещения саммита "Центральная Азия - Россия" в Душанбе Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе. Тогда стало известно, что Токаев посетит Россию 12 ноября.

Кроме того, неделю назад Касым-Жомарт Токаев уже проводил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава государства поздравил президента РФ с днем рождения.

