    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Заторы на границе с Россией: миграционные ограничения отменили для казахстанских водителей

      Опубликовано:

      Грузовое авто едет по дороге
      Грузовик. Иллюстративное фото: yocamon / Getty Images

      Депутат мажилиса парламента Болатбек Нажметдинулы написал в соцсети, что было принято решение не применять новые миграционные ограничения России к казахстанским перевозчикам, передает NUR.KZ.

      Напомним, ранее депутат мажилиса парламента Болатбек Нажметдинулы (Алиев) заявил о том, что казахстанские перевозчики стали массово попадать под ограничения в России, а некоторые оказались в СИЗО.

      Причиной тому - новые миграционные нормы в России, которые распространялись и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки.

      Вчера стало известно, что Казахстан направил официальное обращение в ЕЭК из-за сложившейся ситуации.

      А сегодня мажилисмен сообщил о временном решении вопроса.

      "У меня очень и очень хорошие новости! Мы спасли тысячи рабочих мест и наших водителей. После нескольких дней напряженной работы - результат есть.

      Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", - написал Болатбек Нажметдинулы в своем аккаунте в соцсети Facebook.

      Как он поясняет, это значит, что:

      • казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания";
      • массовые депортации и штрафы остановлены;
      • сохранены тысячи рабочих мест - в первую очередь у малых автопредприятий.

      "Благодаря оперативной работе правительства, мажилиса удалось добиться временного решения и исключить казахстанских перевозчиков из действия новых российских правил.

      Это - результат коллективных усилий, и в первую очередь пример того, как государство должно действовать: не искать виновных, а оперативно защищать своих граждан и бизнес.

      Казахстан своих не бросает. Мы будем дальше добиваться, чтобы подобные решения вовремя согласовывались в ЕАЭС, а не принимались в одностороннем порядке. Потому что Союз - это не место для барьеров, а пространство свободы и взаимного уважения", - подытожил Нажметдинулы.

      Добавим, в конце сентября мы писали, что на границе с Россией образовались очереди - по результатам выезда чиновников Минтранса на место сообщалось, что причина в ужесточении мер контроля со стороны РФ.

      Ранее в июле посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран. В посольстве РФ сообщали, что заторы вызваны наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию, а в казахстанском ведомстве одной из причин заторов назвали новые правила въезда в Россию.

