Безвиз для Армении вводит Казахстан

При пребывании граждан Армении в Казахстане дольше 90 дней больше не нужна виза - они смогут оформить разрешение на временное пребывание, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса РК, срок пребывания для граждан Казахстана и Армении на территории другой стороны остается без изменений. Он составляет 90 суток со дня пересечения государственной границы и суммарно не может превышать данного значения в течение полугода.

При этом по истечении установленного срока гражданам Армении разрешат оставаться в Казахстане, оформив разрешение на временное пребывание (для работы, учебы, ведения бизнеса, воссоединения семьи и т.п.). В настоящее время для этого требуется оформление визы.

Напомним также о новостях по визовому режиму для казахстанцев. Так, с марта вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстана и Королевства Марокко.

А власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан РК до 31 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

