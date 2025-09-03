Безвиз для Армении вводит Казахстан
При пребывании граждан Армении в Казахстане дольше 90 дней больше не нужна виза - они смогут оформить разрешение на временное пребывание, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.
Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса РК, срок пребывания для граждан Казахстана и Армении на территории другой стороны остается без изменений. Он составляет 90 суток со дня пересечения государственной границы и суммарно не может превышать данного значения в течение полугода.
При этом по истечении установленного срока гражданам Армении разрешат оставаться в Казахстане, оформив разрешение на временное пребывание (для работы, учебы, ведения бизнеса, воссоединения семьи и т.п.). В настоящее время для этого требуется оформление визы.
Напомним также о новостях по визовому режиму для казахстанцев. Так, с марта вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстана и Королевства Марокко.
А власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан РК до 31 декабря 2025 года.
Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".
