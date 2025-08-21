Казахстан планирует сотрудничать с НАТО для подготовки миротворцев
Посол Казахстана при Организации Североатлантического договора встретился с главой НАТО Марком Рютте и заявил о намерении готовить миротворцев для миссий ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.
Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел, посол Казахстана в Бельгии, а также при Европейском союзе и НАТО Роман Василенко вручил верительные грамоты организации Марку Рютте.
"Стороны обсудили состояние сотрудничества Казахстана и НАТО, а также вопросы международной повестки дня. Роман Василенко отметил, что основной целью сотрудничества с НАТО для Казахстана является подготовка миротворческих подразделений Вооруженных сил РК для развертывания в составе миротворческих миссий под эгидой ООН", - сказано в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились продолжить развивать взаимодействие по линии укрепления миротворческого потенциала Вооруженных сил РК.
Как указано на сайте посольства Казахстана в Бельгии, сотрудничество РК с НАТО основано на рамочном документе Партнерства во имя мира (ПИМ), подписанном в 1994 году.
Первый Индивидуальный план действий партнерства принят 31 января 2006 года, с целью гармонизации всех аспектов взаимодействия с НАТО и их координации. В него включены направления взаимодействия в области политики, чрезвычайного гражданского планирования, науки и в военной сфере.
В программе "Процесс планирования и анализа" (ПАРП) Казахстан участвует с 2002 года. Пакет целей партнерства включает вопросы:
- оборонного планирования и трансформации ВС РК;
- подготовку и оснащение миротворческого контингента по стандартам НАТО;
- языковую подготовку;
- обучение штабных офицеров.
В январе 2004 года Казахстан присоединился к программе "Концепция оперативного потенциала" (КОП). Программа представляет собой механизм оценки степени готовности миротворческих подразделений стран-партнеров к взаимодействию с вооруженными силами стран НАТО.
В январе этого года в Министерстве обороны назвали фейком информацию о том, что представитель Казахстана принимал участие в заседании военного комитета НАТО.
