Токаев наградил главу сената Узбекистана орденом "Достық"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден "Достық" II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства.

В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.

️Приветствуя председателя сената олий мажлиса Узбекистана, президент отметил, что ее визит в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений Казахстана и Узбекистана.

️Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Танзилы Нарбаевой в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.

"Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений", – сказал глава государства.

Танзила Нарбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и передала слова приветствия Президента Шавката Мирзиеева.

"Он просил передать Вам свои теплые приветствия, самые лучшие пожелания в реализации поставленных Вами задач. И, конечно же, он просил передать, что все достигнутые договоренности находятся у него лично на контроле. И мы, безусловно, вся команда Президента, включая Парламент, мы все будем работать для их реализации, чтобы были конкретные результаты. Как Вы сказали, Казахстан для Узбекистана и Узбекистан для Казахстана – это самые близкие, надежные партнеры", – отметила спикер сената олий мажлиса Узбекистана.

️Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

По информации Gazeta.uz, Танзила Нарбаева родилась в 1956 году. В 2010—2016 годах Танзила Нарбаева была председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана. В 2016—2019 годах работала заместителем премьер-министра Узбекистана - председателем Комитета женщин.

С 2019 года возглавляет сенат олий мажлиса Узбекистана - в 2020 и 2024 годах сохранила пост при переизбрании.

