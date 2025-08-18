Токаев наградил главу сената Узбекистана орденом "Достық"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Токаев наградил главу сената Узбекистана орденом "Достық"

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Танзила Нарбаева
      Касым-Жомарт Токаев и Танзила Нарбаева. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден "Достық" II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства.

      В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.

      ️Приветствуя председателя сената олий мажлиса Узбекистана, президент отметил, что ее визит в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений Казахстана и Узбекистана.

      ️Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Танзилы Нарбаевой в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.

      "Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений", – сказал глава государства.

      Танзила Нарбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и передала слова приветствия Президента Шавката Мирзиеева.

      "Он просил передать Вам свои теплые приветствия, самые лучшие пожелания в реализации поставленных Вами задач. И, конечно же, он просил передать, что все достигнутые договоренности находятся у него лично на контроле. И мы, безусловно, вся команда Президента, включая Парламент, мы все будем работать для их реализации, чтобы были конкретные результаты. Как Вы сказали, Казахстан для Узбекистана и Узбекистан для Казахстана – это самые близкие, надежные партнеры", – отметила спикер сената олий мажлиса Узбекистана.

      ️Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

      Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

      Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

      По информации Gazeta.uz, Танзила Нарбаева родилась в 1956 году. В 2010—2016 годах Танзила Нарбаева была председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана. В 2016—2019 годах работала заместителем премьер-министра Узбекистана - председателем Комитета женщин.

      С 2019 года возглавляет сенат олий мажлиса Узбекистана - в 2020 и 2024 годах сохранила пост при переизбрании.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.