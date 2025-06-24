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    Политика

      Токаев пригласил иностранных инвесторов к сотрудничеству в сфере ИИ

      Опубликовано:

      37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов
      37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

      Сегодня, 24 июня, президент Касым-Жомарт Токаев провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, открывая заседание, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Совет по-прежнему служит надежной платформой для стратегического взаимодействия между государством и его международными партнерами.

      "Вот уже более двух десятилетий этот форум играет ключевую роль в формировании инвестиционно ориентированной экосистемы Казахстана. При активном участии Совета мы намерены продолжить реализацию комплексных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, повышение прозрачности и упрощение условий ведения бизнеса в Казахстане", – сказал он.

      Глава государства сообщил, что эксперты и аналитики предсказывают замедление темпов роста мирового ВВП примерно до 2,9% в ближайшие годы.

      "Мы наблюдаем усиление инфляционного давления, сбои в глобальных цепочках поставок и рост неопределенности в деловой среде. Такие тенденции могут еще больше ухудшить перспективы мировой экономики, что свидетельствует о необходимости конструктивного международного диалога.

      На фоне этих экономических вызовов экономики таких развивающихся стран, как Казахстан, сумели сохранить устойчивость к внешним потрясениям. За первые пять месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6%. Наибольший вклад в рост внесли транспорт и логистика, строительство, торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая отрасль", – добавил президент.

      По мнению Касым-Жомарта Токаева, стратегическое расположение Казахстана, развитый человеческий капитал и твердая приверженность реформам создают широкие перспективы как для инвесторов, так и для национальной экономики.

      Он рассказал о деятельности Инвестиционного штаба, призванного оперативно решать все вопросы инвесторов по принципу "здесь и сейчас". Было отмечено, что штаб способствовал решению вопросов по 137 инвестиционным проектам на сумму 70 млрд долларов, инициировал 140 поправок в законодательство, направленных на решение системных проблем инвесторов.

      Заседание Совета иностранных инвесторов
      Заседание Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

      Также отмечалось, что в Казахстане внедрен специальный механизм "прокурорского фильтра" для предотвращения нарушений прав инвесторов.

      С текущего года ни один государственный орган не вправе проводить проверки, инициировать административные дела, подавать иски или вводить ограничения в отношении инвесторов без предварительного согласования с Генеральной прокуратурой.

      "Мы также запустили Национальную цифровую инвестиционную платформу, которая объединяет государственные услуги для инвесторов в формате "единого окна" - от консультаций до получения разрешений.

      Кроме того, на рассмотрение сената внесен новый Налоговый кодекс, призванный стимулировать деловую активность и поощрять частные инвестиции в экономику. Данный документ предусматривает целевые преференции для инвесторов, развивающих местное производство, а также поддержку экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал президент.

      В своем выступлении глава государства перечислил наиболее перспективные направления взаимодействия с инвесторами. В частности, он остановился на развитии индустриального потенциала Казахстана.

      "Горнодобывающая отрасль остается основой обрабатывающего сектора нашей экономики. Осознавая глобальное значение горной промышленности и металлургии, Казахстан сформировал устойчивую, благоприятную для инвесторов юрисдикцию с прозрачным и всеобъемлющим законодательством.

      Проводимые реформы уже привлекли к геологоразведке в Казахстане таких крупных международных игроков, как Rio Tinto, Fortescue, Ivanhoe, First Quantum и Tech Resources. В новом Налоговом кодексе будет предусмотрен роялти-режим, стимулирующий углубленную переработку сырья внутри страны.

      Мы уверены, что богатая минерально-сырьевая база, современное законодательство о недропользовании и прозрачная налоговая система позволят Казахстану занять стратегическое положение в глобальной цепочке поставок критически важных минералов", - отметил президент.

      Заседание Совета иностранных инвесторов
      Заседание Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

      Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан делает решительные шаги к глубокой переработке сырья и промышленному производству нового поколения

      По его словам, в железнодорожном машиностроении Казахстан успешно сотрудничает с Wabtec, Alstom и Stadler. В частности, Alstom строит в стране сервисные центры и планирует выпуск локомотивов нового поколения с 2028 года, а Wabtec инвестирует 200 млн долларов в подвижной состав на альтернативном топливе. Stadler Rail построила завод производительностью 100 вагонов в год.

      Глава государства указал на высокий потенциал агропромышленного сектора Казахстана. Как было отмечено, страна занимает 6-е место в мире по площади сельхозугодий и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. В выступлении были приведены примеры успешной деятельности таких иностранных инвесторов, как PepsiCo, Fufeng Group и Dalian Hesheng, которые создают стабильный спрос на местную продукцию и внедряют передовые технологии.

      Особое внимание в речи было уделено укреплению статуса Казахстана в качестве стратегического транзитного хаба за счет масштабной модернизации транспортной инфраструктуры

      "Мы планируем к 2029 году реконструировать 11 тысяч километров действующих железнодорожных путей и проложить еще 5 тысяч километров новых магистралей.

      В этом году на участке Достык -Мойынты на два года раньше запланированного срока будут запущены железнодорожные пути протяженностью 830 километров. Это позволит увеличить пропускную способность на этом стратегически важном направлении в пять раз.

      Мы работаем над расширением еще нескольких приоритетных коридоров, таких как Дарбаза - Мактаарал, Бахты -Аягоз, Мойынты - Кызылжар и Алтынколь - Жетыген. Реализация данных проектов даст возможность увеличить объем транзитных грузов и скорость перевозок по железным дорогам Казахстана.

      Кроме того, ведется работа по повышению качества и безопасности автодорожной инфраструктуры. В прошлом году были открыты три крупные международные авторассы: Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Алматы и Актобе - Атырау - Астрахань.

      Таким образом, протяженность автомагистралей страны увеличилась на 1600 километров. Это в два раза больше, чем было введено в эксплуатацию в 2023 году. В текущем году работы по строительству и модернизации охватили более 13 тысяч километров дорог по всей стране", – сказал президент.

      Также были открыты новые международные терминалы в аэропортах Алматы, Кызылорде и Шымкенте, что позволило увеличить их пропускную способность в шесть раз.

      Заседание Совета иностранных инвесторов
      Заседание Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

      Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан входит в топ-30 по уровню цифровизации по версии ООН. Он сообщил, что с 2018 года количество финтех-компаний увеличилось в 4 раза, а в МФЦА зарегистрировано свыше 4000 участников, включая криптобиржи и платежные сервисы. Президент пригласил международных партнеров к сотрудничеству в развитии цифровой и ИИ-инфраструктуры.

      "МФЦА занимает 1-е место в Восточной Европе и Центральной Азии в Индексе глобальных финансовых центров и лидирует в регионе по зеленым и цифровым финансам. Более 89% всех транзакций в Казахстане осуществляются уже безналичным способом оплаты, а использование мобильного банкинга выросло более чем на 460% за последние четыре года.

      Мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и других целей.

      Стратегическое значение для нашей страны также имеет развитие искусственного интеллекта. Мы считаем, что ИИ является ключевым фактором будущего роста, конкурентоспособности и цифрового суверенитета государства", - добавил президент.

      В заключение глава государства выразил уверенность в том, что долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между государством и частным сектором будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста.

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