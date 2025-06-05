Экологические проблемы Центральной Азии будут решать в Казахстане

Общественники и представители локальных организаций в области экологии и устойчивого развития из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана проведут заседание в Алматы.

В Алматы состоится первое заседание Консультативного совета по вопросам экологии и устойчивого развития.

В мероприятии примут участие общественные деятели, представители локальных организаций в области экологии и устойчивого развития из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Заседание совета пройдет на базе Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER).

Основным направлением деятельности работы Совета станет формирование предложений для государственных органов и бизнес-сообщества в сфере экологической безопасности Центральной Азии.

Фото: Консультативный совет

В состав Консультативного совета вошли:

Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER), победитель конкурса "Пионер ЦУР 2024" ГД ООН в Центральной Азии;

Мерген Кепбанов, директор проектного офиса Регионального экологического центра Центральной Азии в Туркменистане;

Айжан Чыныбаева, учредитель фонда "Эко Деми", почетный консул королевства Норвегии, посол Всемирного Дня Чистоты в Кыргызстане;

Далержон Ходжибаев, кандидат технических наук, заведующий кафедрой экологии ГМИТ (Таджикистан);

Вадим Соколов, руководитель Агентства по реализации проектов МФСА (Узбекистан);

Бахром Узаков, консультант Всемирного банка по информационным системам и учету водных ресурсов;

Ерлан Жумабаев, директор проектного офиса Регионального экологического центра по Центральной Азии в Казахстане, заслуженный эколог Казахстана;

Ойтуре Анарбеков, представитель консорциума страны, старший технический консультант в Caritas Switzerland в Узбекистане.

Эксперты Консультативного совета по вопросам экологии и устойчивого развития займутся разработкой целевых программ для государственных органов и бизнес-сообщества в части сохранения биоразнообразия, переработки отходов, рационального использования водных ресурсов.

Фото: Консультативный совет

"Создание Консультативного совета по вопросам экологии и устойчивого развития - это логическое продолжение многолетней научно-исследовательской и просветительской работы, которую системно проводит Центрально-Азиатский институт экологических исследований.

Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и нерациональное использование природных и водных ресурсов - проблемы, требующие внимания и совместной работы всех стран Центральной Азии.

В консультативный совет вошли эксперты с обширным опытом работы по решению экологических проблем. Таким образом, нам удастся подсветить и предложить способы решения экологических проблем, с учетом знаний региональных коллег", - выразила надежду эколог, председатель Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии в 2025 году Асель Тасмагамбетова.

В будущем состав Консультативного совета будет расширен и в него также войдут представители всех прикаспийских государств.

Предполагается, что представители экологического сообщества стран-участниц смогут избираться на пост председателя Консультативного совета.