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    Политика

      Экологические проблемы Центральной Азии будут решать в Казахстане

      Опубликовано:

      Консультативный совет
      Фото: Консультативный совет

      Общественники и представители локальных организаций в области экологии и устойчивого развития из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана проведут заседание в Алматы.

      В Алматы состоится первое заседание Консультативного совета по вопросам экологии и устойчивого развития.

      В мероприятии примут участие общественные деятели, представители локальных организаций в области экологии и устойчивого развития из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

      Заседание совета пройдет на базе Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER).

      Основным направлением деятельности работы Совета станет формирование предложений для государственных органов и бизнес-сообщества в сфере экологической безопасности Центральной Азии.

      Консультативный совет
      Фото: Консультативный совет

      В состав Консультативного совета вошли:

      • Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER), победитель конкурса "Пионер ЦУР 2024" ГД ООН в Центральной Азии;
      • Мерген Кепбанов, директор проектного офиса Регионального экологического центра Центральной Азии в Туркменистане;
      • Айжан Чыныбаева, учредитель фонда "Эко Деми", почетный консул королевства Норвегии, посол Всемирного Дня Чистоты в Кыргызстане;
      • Далержон Ходжибаев, кандидат технических наук, заведующий кафедрой экологии ГМИТ (Таджикистан);
      • Вадим Соколов, руководитель Агентства по реализации проектов МФСА (Узбекистан);
      • Бахром Узаков, консультант Всемирного банка по информационным системам и учету водных ресурсов;
      • Ерлан Жумабаев, директор проектного офиса Регионального экологического центра по Центральной Азии в Казахстане, заслуженный эколог Казахстана;
      • Ойтуре Анарбеков, представитель консорциума страны, старший технический консультант в Caritas Switzerland в Узбекистане.

      Эксперты Консультативного совета по вопросам экологии и устойчивого развития займутся разработкой целевых программ для государственных органов и бизнес-сообщества в части сохранения биоразнообразия, переработки отходов, рационального использования водных ресурсов.

      Консультативный совет
      Фото: Консультативный совет

      "Создание Консультативного совета по вопросам экологии и устойчивого развития - это логическое продолжение многолетней научно-исследовательской и просветительской работы, которую системно проводит Центрально-Азиатский институт экологических исследований.

      Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и нерациональное использование природных и водных ресурсов - проблемы, требующие внимания и совместной работы всех стран Центральной Азии.

      В консультативный совет вошли эксперты с обширным опытом работы по решению экологических проблем. Таким образом, нам удастся подсветить и предложить способы решения экологических проблем, с учетом знаний региональных коллег", - выразила надежду эколог, председатель Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии в 2025 году Асель Тасмагамбетова.

      В будущем состав Консультативного совета будет расширен и в него также войдут представители всех прикаспийских государств.

      Предполагается, что представители экологического сообщества стран-участниц смогут избираться на пост председателя Консультативного совета.

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