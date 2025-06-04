"Точка отсчета многопланового сотрудничества": в МИД РФ высказались об открытии Аллеи вечной дружбы Казахстана и России
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Официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале прокомментировала открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане, передает NUR.KZ.
28 мая в Астане состоялась торжественная церемония открытия Аллеи вечной дружбы Республики Казахстан и Российской Федерации.
Мероприятие проведено при участии министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой и министра культуры России Ольги Любимовой во исполнение договоренностей глав двух государств по итогам государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября 2024 года.
"Появление новой яркой городской достопримечательности в самом центре прекрасной, динамичной развивающейся казахстанской столицы стало важным событием в союзнических отношениях и интеграционных связях наших государств, своего рода географической точкой отсчета многопланового сотрудничества между Россией и Казахстаном", - говорится в сообщении.
Отмечается, выступая на церемонии, министры культуры акцентировали прочные братские узы народов двух стран, их историческую общность и духовное единение.
С обеих сторон была отмечена необходимость продолжения реализации сближающих россиян и казахстанцев совместных проектов, в том числе в области культуры и искусства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2252370-tochka-otscheta-mnogoplanovogo-sotrudnichestva-zaharova-vyskazalas-ob-otkrytii-allei-vechnoy-druzhby-kazahstana-i-rossii/