"Точка отсчета многопланового сотрудничества": в МИД РФ высказались об открытии Аллеи вечной дружбы Казахстана и России

Официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале прокомментировала открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане, передает NUR.KZ.

28 мая в Астане состоялась торжественная церемония открытия Аллеи вечной дружбы Республики Казахстан и Российской Федерации.

Мероприятие проведено при участии министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой и министра культуры России Ольги Любимовой во исполнение договоренностей глав двух государств по итогам государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября 2024 года.

"Появление новой яркой городской достопримечательности в самом центре прекрасной, динамичной развивающейся казахстанской столицы стало важным событием в союзнических отношениях и интеграционных связях наших государств, своего рода географической точкой отсчета многопланового сотрудничества между Россией и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, выступая на церемонии, министры культуры акцентировали прочные братские узы народов двух стран, их историческую общность и духовное единение.

С обеих сторон была отмечена необходимость продолжения реализации сближающих россиян и казахстанцев совместных проектов, в том числе в области культуры и искусства.