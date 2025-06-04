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"Точка отсчета многопланового сотрудничества": в МИД РФ высказались об открытии Аллеи вечной дружбы Казахстана и России

Опубликовано:

Аида Балаева и Ольга Любимова
Аида Балаева и Ольга Любимова. Фото: МКИ РК

Официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале прокомментировала открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане, передает NUR.KZ.

28 мая в Астане состоялась торжественная церемония открытия Аллеи вечной дружбы Республики Казахстан и Российской Федерации.

Мероприятие проведено при участии министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой и министра культуры России Ольги Любимовой во исполнение договоренностей глав двух государств по итогам государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября 2024 года.

"Появление новой яркой городской достопримечательности в самом центре прекрасной, динамичной развивающейся казахстанской столицы стало важным событием в союзнических отношениях и интеграционных связях наших государств, своего рода географической точкой отсчета многопланового сотрудничества между Россией и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, выступая на церемонии, министры культуры акцентировали прочные братские узы народов двух стран, их историческую общность и духовное единение.

С обеих сторон была отмечена необходимость продолжения реализации сближающих россиян и казахстанцев совместных проектов, в том числе в области культуры и искусства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2252370-tochka-otscheta-mnogoplanovogo-sotrudnichestva-zaharova-vyskazalas-ob-otkrytii-allei-vechnoy-druzhby-kazahstana-i-rossii/