Как в Акорде встретили президента Руанды (фото)

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

На официальном сайте политика говорится, что Поль Кагаме родился 23 октября 1957 года.

Начиная с 1990 года, будучи командующим силами Руандийского патриотического фронта (РПФ), он возглавил борьбу за освобождение Руанды. РПФ остановил убийства тутси в 1994 году, жертвами которого стали более миллиона человек.

Кагаме является президентом Руанды с 2000 года.

Возглавлял Африканский союз с 2018 по 2019 год, а также Восточноафриканское сообщество с 2018 по 2021 год.

Занимал пост действующего председателя Содружества в течение двух лет с 2022 года.