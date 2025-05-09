Путин вручил Токаеву наградной лист на Героя Советского Союза для его отца (фото, видео)
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Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева - отца президента Казахстана из архива Министерства обороны России.
Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.
Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.
Напомним, ранее министерство обороны России рассекретило уникальный документ о подвиге отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемеля Токаева в годы войны. Тогда сообщалось, что Токаев-старший удостоен ордена Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года в Польше.
"21 января 1945 года в районе севере-западнее Еглиевец немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев, и одного раненого немца взял в плен", - отмечалось в рассекреченном документе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243430-tokaevu-v-moskve-vruchili-nagradnoy-list-na-geroya-sovetskogo-soyuza-dlya-ego-otca/