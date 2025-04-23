Казахстан упростил расчеты с Турцией

Казахстан и Турция подписали валютное соглашение, которое упростит взаимные расчеты между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Председатели центробанков Казахстана и Турции - Тимур Сулейменов и Фатих Карахан - подписали двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира.

Это значит:

Упрощение взаимных расчетов между странами;

Снижение валютных рисков при торговле;

Улучшение доступа к ликвидности в нацвалютах;

Помощь казахстанскому бизнесу станет проще, считают в Нацбанке.

Подписание документа состоялось в рамках Весенних встреч Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, добавили в регуляторе.

Согласно официальному рыночному курсу НБК, в настоящее время курс турецкой лиры составляет 13,55 тенге.