Казахстан упростил расчеты с Турцией
Опубликовано:
Казахстан и Турция подписали валютное соглашение, которое упростит взаимные расчеты между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк РК.
Председатели центробанков Казахстана и Турции - Тимур Сулейменов и Фатих Карахан - подписали двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира.
Это значит:
- Упрощение взаимных расчетов между странами;
- Снижение валютных рисков при торговле;
- Улучшение доступа к ликвидности в нацвалютах;
Помощь казахстанскому бизнесу станет проще, считают в Нацбанке.
Подписание документа состоялось в рамках Весенних встреч Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, добавили в регуляторе.
Согласно официальному рыночному курсу НБК, в настоящее время курс турецкой лиры составляет 13,55 тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2238657-kazahstan-uprostil-raschety-s-turciey/