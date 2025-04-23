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Казахстан упростил расчеты с Турцией

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Тимур Сулейменов и Фатих Карахан
Тимур Сулейменов и Фатих Карахан. Фото: Национальный банк РК

Казахстан и Турция подписали валютное соглашение, которое упростит взаимные расчеты между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк РК.

Председатели центробанков Казахстана и Турции - Тимур Сулейменов и Фатих Карахан - подписали двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира.

Это значит:

  • Упрощение взаимных расчетов между странами;
  • Снижение валютных рисков при торговле;
  • Улучшение доступа к ликвидности в нацвалютах;

Помощь казахстанскому бизнесу станет проще, считают в Нацбанке.

Подписание документа состоялось в рамках Весенних встреч Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, добавили в регуляторе.

Согласно официальному рыночному курсу НБК, в настоящее время курс турецкой лиры составляет 13,55 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2238657-kazahstan-uprostil-raschety-s-turciey/