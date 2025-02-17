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Казахстан будет поставлять нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба"

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Нефтепровод
Нефтепровод. Иллюстративное фото: Antoine Gyori / AGP / Corbis / Getty Images

Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти - в 2025 году начнутся тестовые поставки, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство энергетики РК.

Договоренности достигнуты в результате встречи министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании.

Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течение 2025 года.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

Отметим, Казахстан уже экспортирует в Германию через нефтепровод "Дружба". В прошлом году ожидалось поставка 1,4 млн тонн нефти.

В сентябре 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что Казахстан готов нарастить экспорт нефти в Германию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2221481-kazahstan-budet-postavlyat-neft-v-vengriyu/