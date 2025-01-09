В Китае отреагировали на слова Токаева о партнерстве Казахстана и КНР (видео)

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Китай готов вывести отношения с Казахстаном на новый уровень, передает телеканал 24KZ.

Слова представителя китайского МИДа стали ответом на интервью Касым-Жомарта Токаева газете Ana tili. Глава государства подчеркнул, что "Казахстан является важнейшим стратегическим партнером для Китая".

Го Цзякунь отметил, что 2024-й стал еще одним «динамичным годом» в развитии китайско-казахстанских отношений. Взаимодействие между лидерами двух стран придало мощный импульс двустороннему сотрудничеству, увеличилось число взаимных визитов на различных уровнях, а торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи продолжили укрепляться.

"Китай и Казахстан – дружные соседи с высоким взаимным доверием, которые связаны как горами, так и реками. Сотрудничество между двумя странами активно и всесторонне развивается в различных сферах.

В новом году Китай готов продолжать укреплять взаимосвязь стратегий развития с Казахстаном, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно решать актуальные вопросы и выводить двусторонние отношения на новый уровень", – заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi".

В числе прочего в интервью Токаев высказался об отношениях с КНР. Он отметил, что председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну и тепло относится к казахскому народу.

"Во время государственного визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление", - отмечал Токаев.