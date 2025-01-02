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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории Якову Милатовичу

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Касым Жомарт Токаев и Яков Милатович
Касым Жомарт Токаев и Яков Милатович. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории Якову Милатовичу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей.

Президент выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, 12 человек погибли в черногорском городе Цетине, когда местный житель открыл стрельбу, а затем попытался покончить с собой и скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207580-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-prezidentu-chernogorii-yakovu-milatovichu/

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