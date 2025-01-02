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Новости русской службы Би-би-си

Стрельба в Черногории: убиты 12 человек, власти думают о запрете на владение оружием

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Стрельба в Черногории
Стрельба в Черногории. Фото: Anadolu/Getty Images

12 человек погибли в черногорском городе Цетине, когда местный житель открыл стрельбу, а затем попытался покончить с собой и скончался.

По данным полиции, стрельба началась в 17:30 по местному времени в среду в Баице — пригороде Цетине.

Как сообщает Сербская служба Би-би-си, подозреваемый в нападении Ацо Мартинович целый день выпивал в кафе, а после этого пошел домой и взял оружие, на которое, по имеющимся данным, у него не было разрешения.

Погибшие были найдены в пяти разных точках, четыре из них — в кафе.

Как пишет Vijesti, нападавший попытался покончить с собой после того, как его окружила полиция недалеко от его дома в пригороде Цетине. Он умер по дороге в госпиталь.

Среди погибших двое детей, а также несколько членов семьи нападавшего. Четыре человека госпитализированы, жизнь трех из них по-прежнему в опасности.

Предположительно, Мартинович начал стрельбу после спора в кафе.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич объявил трехдневный траур по погибшим и заявил, что власти рассматривают возможность ужесточения законодательства об оружии, в том числе полный запрет на владение.

"На заседании Совета национальной безопасности мы в срочном порядке рассмотрим все варианты, включая полный запрет на владение оружием, — написал Спаич в Х (бывший твиттер). — Оружие не должно находиться на улицах и в руках тех, кто может причинить вред другим".

Инциденты с массовой стрельбой в Черногории происходят сравнительно редко, однако в этой стране, как и в других Балканских государствах, после войн 1990-х годов осталось немало огнестрельного оружия.

Согласно глобальному исследованию стрелкового оружия 2018 года, Черногория и Сербия занимают третье и четвертое место в мире (после США и Йемена) по количеству оружия на душу населения.

По некоторым оценкам, жители балканских стран имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207598-strelba-v-chernogorii-ubity-12-chelovek-vlasti-dumayut-o-zaprete-na-vladenie-oruzhiem/

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