Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Ленинградской области.

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

На мероприятии были обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

Отметим, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.