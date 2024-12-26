Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Ленинградской области.
В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
На мероприятии были обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.
Отметим, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2205560-tokaev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vees-v-uzkom-sostave/