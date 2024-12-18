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Токаев выразил соболезнования Макрону

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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования главе Франции Эмманюэлю Макрону, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, главы Казахстана выразил соболезнования своему французскому коллеге в связи с многочисленными человеческими жертвами на архипелаге Майотта, вызванными разрушительным тропическим циклоном.

"Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, в ночь на 14 декабря на остров Майотта, заморский остров Франции, расположенный в западной части Индийского океана между северным Мозамбиком и северным Мадагаскаром, обрушился циклон "Шидо". Удар привел к разрушению целых населенных пунктов. Скорость ветра достигала 225 км/ч. Это самый сильный шторм за более чем 90 лет, обрушившийся на острова.

По данным властей, число погибших в результате циклона может достигать нескольких сотен или даже тысячи.

РИА Новости пишет, что Макрон в ближайшие дни направится на Майотту.

По данным издания, сейчас известно, что стихия унесла жизни 21 человека, еще 45 человек находятся в критическом состоянии, 1373 раненых находятся в состоянии средней тяжести.

Макрон также заявил, что из-за произошедшего будет объявлен национальный траур.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201559-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-makronu/

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