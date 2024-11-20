В США обсудили вопрос отмены поправки в отношении Казахстана, действующей со времен СССР

Посольство Казахстана в США обсудило перспективы отмены поправки Джексона-Вэника в отношении нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев подчеркнул важность отмены нормы в отношении страны. Он заявил, что "Казахстан проделал значительный путь трансформации, стал лидером в Центральной Азии по привлечению иностранных инвестиций и играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе".

"За последние 30 лет Казахстан стал второй по величине экономикой постсоветского пространства, составляя две трети от ВВП Центральной Азии. Отмена поправки Джексона-Вэника и установление постоянных нормальных торговых отношений с Казахстаном - это стратегический шаг, который укрепляет связи Казахстана и США и обеспечит стабильность и предсказуемость для американских инвесторов", - сказал посол.

По данным МИД, член Палаты представителей Том Суоззи высоко оценил усилия Казахстана в продвижении религиозной свободы и верховенства права. Он отметил, что "США осознают геополитические вызовы, стоящие перед Казахстаном, и важность укрепления экономической безопасности в регионе для совместного процветания".

Сенатор Крис Мерфи отметил, что отмена поправки "станет важным сигналом о серьезности намерений Вашингтона в регионе".

"Он отметил, что, несмотря на прошлую эффективность санкций в рамках этой поправки, сегодня она утратила актуальность для Казахстана, который полностью соблюдает международные нормы", - сказано в сообщении министерства.

Также свое мнение выразили сенатор Стив Дэйнс и старший вице-президент американской компании Wabtec Гохан Байхан и представители экспертного сообщества, которые "подчеркнули значимость отмены поправки для внешней политики Соединенных Штатов".

По данным МИД, старший научный сотрудник Каспийского политического центра и бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Эрик Руденшольд отметил, что этот шаг следовало предпринять ранее.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, конгрессмены и эксперты выразили свою готовность поддержать инициативу Казахстана.

Ранее мы писали, что поправка Джексона -Вэника является дополнением к закону о торговле США и ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими другие права человека.

Под действие этой поправки когда-то попал СССР, а после развала страны - Россия. Причем для российской стороны она официально действовала до 2012 года. Для Казахстана поправка действует до сих пор, хотя наша страна не раз предпринимала попытки отменить ее. Чтобы законопроект об отмене вступил в силу, его должны одобрить сначала в Палате представителей, а затем - в сенате США.